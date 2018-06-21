США считают, что еще один их дипломат стал жертвой "акустических атак" на Кубе

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Правительство США считает, что еще один дипломат, аккредитованный в Гаване, стал жертвой предполагаемых "акустических атак" на американских госслужащих на Кубе. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"21 июня после всеобъемлющего медицинского обследования было подтверждено, что один американский дипломат, работающий в посольстве на Кубе, демонстрирует признаки последствий для здоровья, схожие с тем, о которых сообщали [ранее другие] представители дипломатической общины США в Гаване", - заявила она.

"Речь идет о первом таком подтвержденном врачами случае в Гаване с августа 2017 года, - отметила официальный представитель внешнеполитического ведомства США. - Теперь число затронутых американцев равно 25".

Кроме того, Науэрт уточнила, что врачи продолжают обследовать еще одного американского дипломата на Кубе, у которого подозревают наличие таких же симптомов.

По словам Науэрт, межведомственное расследование вопроса о том, чем вызваны выявленным симптомы, продолжается. Администрация США проинформировала власти Кубы о том, что выявлен еще один пострадавший среди американских дипломатов в Гаване 29 мая, уточнила Науэрт. "Кубинское правительство заверило нас, что по-прежнему серьезно воспринимает происходящее и продолжает [собственное] расследование. Мы решительно напоминаем кубинскому правительству о его обязательствах в рамках Венской конвенции, предусматривающих защиту наших дипломатов", - отметила представитель Госдепартамента.

При этом она подтвердила, что в Китае пока остается лишь "один подтвержденный медиками случай" такого же рода, как на Кубе. "Это не означает, что данное число не изменится", - предупредила Науэрт. В соответствии с изложенными ею сведениями, ряд американских дипломатов из Китая еще проходит экстренный медосмотр на родине.