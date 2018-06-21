Госдеп не уточнил, какие последствия ждут РФ и Сирию за якобы нарушения в зоне деэскалации

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не анонсируют, какие именно меры в отношении России и Сирии могут последовать за якобы имевшие место боевые действия ВС САР в районе зоны деэскалации на юго-западе страны. Такой ответ дала в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт во время регулярного брифинга для журналистов на соответствующий вопрос.

"Мы не анонсируем какую-либо конкретную реакцию правительства США, которая может последовать или не последовать", - сказала она. После этого она вновь подчеркнула обеспокоенность Вашингтона в связи с якобы имевшими место нарушениями режима прекращения огня на юго-западе Сирии правительственными ВС.

Ранее пресс-служба Госдепартамента сообщила, что согласно данным США "ВС сирийского режима и отряды ополчения нарушают [перемирие] в зоне деэскалации на юго-западе и совершают бомбардировки, а также артиллерийские и ракетные удары". Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве не уточнили, на какой именно информации основываются выводы США. Прежде Вашингтон уже сообщал, что опирается главным образом на данные из открытых источников и от правозащитных организаций.

Вдобавок к этому Госдепартамент отметил, что "Соединенные Штаты продолжают предупреждать как российское правительство, так и режим [президента Сирии Башара] Асада о серьезных последствиях этих нарушений, а также требуют от России сдерживать силы, поддерживаемые режимом, от дальнейших действий в пределах юго-западной зоны деэскалации".

Договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в Гамбурге 7 июля 2017 года. В соответствии с ней перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в силу с 9 июля 2017 года.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп приняли совместное заявление по Сирии 11 ноября минувшего года в кулуарах саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Как говорится в документе, "президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках Женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254".