Госдеп: представители США и КНДР контактируют друг с другом после саммита в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Представители США и КНДР поддерживают прямые контакты друг с другом после саммита в Сингапуре между лидерами двух стран. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, подчеркнув, что госсекретарь Майкл Помпео по-прежнему планирует встретиться в ближайшем будущем с официальными лицами КНДР.

"Мы поддерживаем контакты с правительством Северной Кореи. Госсекретарь Помпео планирует провести как можно скорее встречу с ними [представителями КНДР] с тем, чтобы решить вопросы претворения в жизнь договоренностей, достигнутых на саммите лидеров США и КНДР в Сингапуре. Но сейчас я не могу вам сказать, когда конкретно это произойдет", - отметила Науэрт.

По ее словам, переговорщикам двух стран "предстоит проделать большую работу". "Это длительный процесс, и я не буду рассказывать вам о каждом сделанном нами шаге. Когда будет что объявить, мы это сделаем", - указала Науэрт. "Могу сказать, что мы [США и КНДР] сделали большой шаг вперед по сравнению с тем, где мы находились шесть месяцев назад или год назад", - подчеркнула руководитель пресс-службы.

Она повторила, что цель, которую поставили перед собой США, - "добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова". "Об этом лидеры двух стран договорились на саммите, - продолжила Науэрт. - И мы упорно работаем над реализацией этой цели. Мы будем и дальше оказывать давление [на Пхеньян]".

Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в гостинице Capella в Сингапуре. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян.