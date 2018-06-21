Замгоссекретаря США посетит конференцию ОЗХО в Гааге и встречу по Украине в Копенгагене

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Джон Салливан в период с 25 по 29 июня будет находиться в турне по странам Европы и Африки, в том числе будет возглавлять американскую делегацию на конференции по реформам на Украине. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-службой Госдепартамента заявлении.

В нем отмечается, что сначала Салливан прибудет в Гаагу для участия в Конференции государств - участников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), на которой в частности он поднимет вопрос привлечения к ответственности всех виновных в совершении химических атак в Сирии.

Далее Салливан отправится в Копенгаген, где состоится Конференция по реформе на Украине, которая организована правительствами Дании и Украины. "На ней заместитель госсекретаря подчеркнет поддержку Соединенными Штатами независимости и территориальной целостности Украины, при этом указывая убежденность Вашингтона в том, что украинское будущее и развитие зависит от имплементации серьезных структурных реформ", - говорится в документе.

Вслед за Данией Салливан также посетит Алжир и Марокко, где у него состоятся встречи с руководствами этих государств, на которых будут обсуждаться двусторонние и региональные проблемы.