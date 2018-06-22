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AP: Пентагон согласился разместить 20 тыс. детей мигрантов на военных базах США

Международная панорама
22 июня, 0:30 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

Речь идет о базах в штатах и Техас и Арканзас

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НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Министерство обороны США согласилось разместить на территории американских военных баз 20 тыс. детей, которые были задержаны при попытке незаконно пересечь границу с Мексикой. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

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По словам его источника в Пентагоне, соответствующая договоренность уже достигнута, хотя официально о ней пока не объявлялось. Предположительно, речь идет о базах в штатах Техас и Арканзас.

По сведениям газеты The New York Times с соответствующим запросом обратилось министерство здравоохранения и социальных служб США. Как отмечает издание, конечная цель американской администрации в данном случае состоит в том, чтобы создать условия, при которых задержанные нелегальные иммигранты могут пребывать на территории США под стражей вместе со своими детьми.

В последние дни в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом США политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным министерства внутренней безопасности США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников Трампа - демократов, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.

В среду президент США Дональд Трамп дал поручение минюсту добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.

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