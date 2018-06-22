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Госсекретарь США и глава МИД Португалии обсудили "противостояние действиям России"

Международная панорама
22 июня, 1:20 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

В ходе переговоров также была затронута тема увеличения военных расходов в рамках НАТО

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ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва обсудили в четверг вопросы "противостояния действиям России" и укрепления НАТО. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Помпео провел встречу с португальским министром иностранных дел. Они подтвердили взятые на себя Соединенными Штатами и Португалией обязательства увеличивать расходы на оборону в рамках НАТО, укреплять энергетическую безопасность Европы и противостоять дестабилизирующим действиям России", - отметила Науэрт в распространенном заявлении.

Ранее Белый дом объявил о том, что президент Дональд Трамп примет у себя в резиденции 27 июня президента Португалии Марселу Ребелу Де Соузу.

"Португалия - это важный союзник по НАТО, партнер в Афганистане и в кризисных регионах Африки. Она также присоединилась к нам в оказании давления на Северную Корею", - заметила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс. По ее словам, США и Португалия намерены укрепить сотрудничество при разрешении глобальных конфликтов, содействовать экономическому процветанию и усилению энергетической безопасности.

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Персоны
Трамп, Дональд Де Соуза, Марселу Ребелу
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