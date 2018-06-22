Госсекретарь США и глава МИД Филиппин обсудили ситуацию вокруг КНДР

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано обсудили в четверг обеспечение безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), в том числе ситуацию вокруг КНДР. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Госсекретарь Помпео провел встречу в Госдепартаменте с филиппинским министром иностранных дел Аланом Питером Кайетано. Госсекретарь подтвердил приверженность США альянсу с Филиппинами. Обсудил усилия, нацеленные на решение таких региональных проблем, как [ракетно-ядерная программа] КНДР, ситуация в Южно-Китайском море, борьба с терроризмом", - отметила Науэрт в распространенном заявлении.

По ее словам, Помпео и Кайетано также "обменялись мнениями по поводу путей наращивания двусторонней торговли, углубления сотрудничества в области безопасности и укрепления связей между жителями двух стран".

Согласно договору, подписанному 30 августа 1951 года в Вашингтоне, Филиппины являются военным союзником США, и ежегодно страны проводят совместные военные учения. Однако с момента вступления на пост президента Филиппин в июне 2016 года Родриго Дутерте в отношениях между Вашингтоном и Манилой стала проявляться напряженность. В феврале этого года Дутерте заявил, что не допустит участия филиппинских военнослужащих в любых военных конфликтах с участием США. Президент Дональд Трамп провел встречу с Дутерте в Маниле 6 ноября прошлого года во время своего визита в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Как США, так и Филиппины неоднократно выражали обеспокоенность "милитаризацией" Китаем островов в Южно-Китайском море. Такие действия, с точки зрения Вашингтона, "усиливают напряженность, осложняют и усугубляют [территориальные] споры, угрожают свободной торговле и подрывают региональную стабильность", указала ранее Науэрт.

Пекин ведет спор с несколькими странами региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет прежде всего об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.