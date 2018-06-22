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СМИ: Абэ собирается в июле посетить Иран

Международная панорама
22 июня, 3:05 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 22, июня. /ТАСС

Это станет первым визитом главы кабмина Японии в Иран с 1978 года

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ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается в июле посетить Иран, чтобы подтвердить свою поддержку условиям договоренности об ограничении ядерной программы Тегерана. Об этом сообщает в пятницу информационное агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники.

Это будет первый визит премьер-министра Японии в Иран с 1978 года. Синдзо Абэ планирует посетить его в рамках своего турне по ряду стран Европы и Ближнего Востока.

Токио, как сообщается, намерен укрепить связи с Ираном как с крупным поставщиком нефти и природного газа. В рамках своего турне Абэ собирается посетить также Саудовскую Аравию и Египет, чтобы подтвердить тесные отношения и с арабскими странами.

В 2015 году Иран заключил соглашение с шестью странами - Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США и Францией - о серьезном ограничении своей ядерной программы в обмен на снятие экономических санкций в отношении Тегерана. Президент США Дональд Трамп в мае объявил, что выходит из этой сделки, поскольку считает ее несправедливой и опасной. В то же время другие участники соглашения заявляют, что будут придерживаться его условий.

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