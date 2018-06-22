Белый дом представил план реорганизации некоторых ведомств правительства США

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Планы крупной реорганизации нескольких ведомств и программ федерального правительства США были обнародованы в четверг директором Административно-бюджетного управления (АБУ) Белого дома Миком Малвэни. Эти замыслы предусматривают прежде всего слияние министерств образования и труда, а также реформирование министерства здравоохранения и социальных служб, наделение его дополнительными полномочиями.

"Эти усилия наряду с недавними исполнительными указами [президента США Дональда Трампа], касающимися федеральных [профессиональных] союзов, являются на данный момент самыми крупными составными частями нашего плана по "осушению болота", - подчеркнул в письменном заявлении Малвэни. Он имел в виду неоднократно повторявшееся Трампом обещание "осушить болото" вашингтонской бюрократии, сократить численность аппарата федерального правительства и повысить эффективность его работы. Планы реорганизации упомянутых ведомств американской администрации вырабатывались АБУ во главе с Малвэни на протяжении последних 14 месяцев. "Федеральное правительство раздуто, непрозрачно, забюрократизировано и неэффективно", - убежден директор АБУ.

Многие подготовленные им и его подчиненными предложения требуют одобрения со стороны Конгресса США. По прогнозу местных аналитиков и средств массовой информации, эти планы натолкнутся на серьезное сопротивление законодателей, причем представляющих как правящую Республиканскую, так и находящуюся ныне в оппозиции Демократическую партию. Даже до официального обнародования этой инициативы скептически о ней отзывались и члены Конгресса, и профсоюзные деятели.

АБУ настаивает, в частности, на том, чтобы создать министерство образования и трудовых ресурсов, передать программу снабжения малообеспеченных слоев населения продовольственными талонами министерству здравоохранения и социальных служб. В настоящее время этой программой, на которую уходят существенные средства федерального бюджета, ведает министерство сельского хозяйства. Министерство здравоохранения и социальных служб Белый дом хочет переименовать в министерство здравоохранения и социального обеспечения.

Минобразования было создано в США в 1980 году. Оно является самым небольшим по численности персонала ведомством федерального правительства. Республиканская партия США неоднократно пыталась добиться ликвидации этого министерства.