Конгрессмены США отложили голосование по иммиграционному законопроекту на следующую неделю

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Руководству республиканцев в Палате представителей Конгресса США не удалось добиться принятия в четверг хотя бы одного из двух предложенных иммиграционных законопроектов.

Оба варианта были разработаны однопартийцами президента Дональда Трампа и не устраивали во многом его политических оппонентов - демократов. Один из законопроектов, который местные комментаторы назвали "крайне консервативным", был отвергнут при голосовании - 231 конгрессмен выступил против, 193 поддержали. При этом для одобрения документа требуются 218 голосов.

Ко второму - "более умеренному" - у многих законодателей тоже возникли вопросы. Его текст на 300 страницах был представлен для изучения только во вторник, и ряд конгрессменов потребовал больше времени, чтобы ознакомиться со всеми положениями. Сначала спикер Палаты представителей республиканец Пол Райан объявил, что голосование переносится на пятницу, а потом, после нескольких совещаний с руководителями фракций, признал, что лучше отложить его на следующую неделю. Какую-либо конкретную дату называть он не стал.

Как отмечает в этой связи газета The Washington Post, даже "умеренный" законопроект "по-прежнему вызывает разногласия среди конгрессменов". В нем, в частности, предлагается выделить $25 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, упразднить визовую лотерею и цепную миграцию, открыть путь к получению гражданства для так называемых "мечтателей" - 1,8 млн нелегальных иммигрантов, попавших в США детьми и проживающих в стране с июня 2007 года, а также запретить разлучение детей с родителями при аресте при попытке тайком пробраться через границу.

Ряд республиканцев-консерваторов, настаивающих на депортации из США примерно 12 млн нелегалов, недоволен тем, что "мечтатели" не только останутся в стране, но и получат через несколько лет гражданство. "Это не что иное, как амнистия", - заявил в четверг конгрессмен Лу Барлетта. Демократы, которые отчаянно отстаивают права этих "мечтателей", в свою очередь, возмущены тем, что законопроект приведет к сокращению числа законных иммигрантов. Не хотят они выделять средства и на стену на южной границе.

Поэтому, как пишет издание, "ни у кого в Палате представителей нет уверенности в том, что законопроект наберет необходимые 218 голосов и на следующей неделе". "Более того, если это произойдет, то через Сенат он точно не пройдет. Там у республиканцев есть всего 51 голос, а для прохождения законопроекта требуется 60", - добавила газета.

Реакция Трампа

Это же был вынужден признать и президент после того, как стало известно о переносе голосования в Палате представителей. "Нельзя будет принять законопроект по иммиграции без голосов демократов, - написал он в своем Twitter. - Но проблема заключается в том, что их не волнует обеспечение нашей безопасности. Никто из демократов не проголосовал за вариант законопроекта, предложенный [председателем юридического комитета Палаты] Бобом Гудлаттом ("крайне консервативный вариант" - прим. ТАСС)".

"Моя администрация упорно работает над тем, чтобы урегулировать иммиграционный кризис на южной границе. Демократы хотят, чтобы в иммиграционном законодательстве оставались прорехи, чтобы граница была открыта для экстремистов", - заметил Трамп в другом твите.

Как указал во вторник первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах, президент готов поддержать любой из вариантов законопроекта, предложенных в Палате представителей, и надеется, что "это приведет к сооружению стены и решению вопроса о разлучении семей [при аресте нелегальных иммигрантов]".

Трамп уже не раз с того момента, как возглавил 20 января 2017 года Белый дом, пытался реализовать свое обещание, данное сторонникам во время избирательной кампании, проводить более жесткую иммиграционную политику и усилить пограничный контроль. По словам президента, нелегальные иммигранты - "преступники", которых следует выявлять и депортировать. Указ о постройке стены на границе с Мексикой он подписал уже через пять дней после инаугурации, но Конгресс до сих пор не выделил необходимые деньги.

В апреле министр юстиции Джефф Сешнс объявил о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности. Их детей отправляют в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным Министерства внутренней безопасности (МВБ) США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей.

Оправдываясь, администрация Трампа заявляет, что просто выполняет положения действующих миграционных законов. Кроме того, по ее словам, такая политика призвана оказать "сдерживающий эффект" на тех, кто хочет незаконно оказаться в США.

Волна критики

Разлучение семей иммигрантов вызвало волну критики со стороны демократов, а также ряда республиканцев и международной общественности. Пытаясь ее сбить, президент подписал в среду исполнительный указ, нацеленный на прекращение подобной практики.

В соответствии с текстом документа, Трамп поручил министерству юстиции добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло семьям, задержанным за незаконное пересечение границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела. МВБ и Пентагон должны изыскать возможность размещения семей нелегалов.

Этот указ будет действовать до тех пор, пока Конгресс не одобрит соответствующие законодательные меры.