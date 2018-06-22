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Япония прекращает учения по эвакуации населения на случай запуска ракет КНДР

Международная панорама
22 июня, 5:03 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 22, июня. /ТАСС

Ранее агентство Kyodo сообщало, что власти решили пойти на этот шаг, так как, по их мнению, вероятность пусков со стороны КНДР сейчас мала

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ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Японии приняло решение остановить проведение массовых учений гражданской обороны по эвакуации населения в случае непосредственной угрозы запуска баллистических ракет со стороны КНДР. Об этом объявил в пятницу на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

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"Мы отменяем учения по эвакуации, которые планировались в 2018 финансовом году в девяти префектурах страны", - сообщил он.

На такой шаг, как ранее сообщало информационное агентство Kyodo, власти решили пойти из-за того, что, по их расчетам, вероятность ракетных пусков со стороны КНДР сейчас крайне мала, поскольку Пхеньян в последнее время вступил в диалог с США, Южной Кореей и другими странами, в том числе по вопросу о денуклеаризации.

Правительство Японии не хочет путем проведения учений испортить атмосферу налаживания прямых контактов с КНДР. В частности Токио рассчитывает в этом году при благоприятном стечении обстоятельств организовать встречу с участием японского премьер-министра Синдзо Абэ и лидера КНДР Ким Чен Ына. В качестве приоритетного одного из вариантов, по данным СМИ, она может быть организована в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

В 2017 году Пхеньян провел испытания водородного заряда и нескольких баллистических ракет, в том числе межконтинентальных. Во время пусков 29 августа и 15 сентября две ракеты КНДР пролетели над территорией Японии в направлении Тихого океана, что вызывало срабатывание японской системы экстренного оповещения J-Alert. После этого в разных районах Японии, включая Токио неоднократно проводились учения по эвакуации среди населения.

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Персоны
Ким Чен Ын Абэ, Синдзо
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