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Командованию США в Японии заявлен протест в связи с катастрофой истребителя F-15

Международная панорама
22 июня, 5:48 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 22, июня. /ТАСС

Самолет рухнул в океан в 80 км к югу от города Наха 11 июня

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ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Руководство самой южной японской префектуры Окинава заявило в пятницу протест командованию размещенных там войск США в связи с катастрофой в этом районе одного из американских истребителей F-15. Для этого заместитель окинавского губернатора Киитиро Дзяхана непосредственно посетил базу ВВС Соединенных Штатов Кадена, сообщает информационное агентство Kyodo.

Истребитель ВВС США F-15 11 июня рухнул в океан в 80 км к югу от города Наха - административного центра острова Окинава. Пилот катапультировался и был обнаружен спасателями вооруженных сил Японии. У него была сломана нога, имелись тяжелые ушибы. После катастрофы полеты F-15 в районе Окинавы были приостановлены. Однако 13 июня их возобновили.

Разбившийся самолет принимал участие в тренировках вместе с шестью другими F-15. Все они приписаны к базе ВВС США Кадена, расположенной на западном побережье острова.

На Окинаве сосредоточено более 70% американских военных объектов в Японии. Кадена - крупнейшая база ВВС США за пределами Соединенных Штатов. С 2002 года в районе Окинавы разбились уже четыре истребителя F-15.

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