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Reuters: хуситы готовы передать порт Ходейда под управление ООН

Международная панорама
22 июня, 5:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

США призвали Саудовскую Аравию и ОАЭ принять это предложение, сообщило агентство со ссылкой на неназванного представителя американской администрации

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© AP Photo/Hani Mohammed

ТАСС, 22 июня. Представители мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) готовы передать порт атакуемого аравийской коалицией йеменского города Ходейда под управление ООН. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Хуситы не рассматривают вопрос передачи порта Ходейды

По данным неназванного представителя американской администрации, США призвали Саудовскую Аравию и ОАЭ принять это предложение. Как указал в беседе с агентством источник в ООН, аравийская коалиция сказала спецпосланнику генерального секретаря по Йемену Мартину Гриффитсу, посетившему на этой неделе подконтрольную хуситам йеменскую столицу Сана и город Джидда в Саудовской Аравии, что изучит предложение. Отмечается, что этот план требует согласия всех сторон конфликта и так или иначе не повлечет за собой немедленного прекращения огня, по крайней мере на начальном этапе.

Между тем в понедельник представитель ВС мятежников Шараф Лукман заявил, что хуситы не рассматривают вопрос о передаче порта никакой из сторон, в том числе ООН.

Аравийская коалиция объявила о начале операции "Золотая победа" по освобождению города-порта Ходейда на западном побережье Йемена 14 июня. В командовании заявили, что окажут поддержку йеменской армии в ответ на запрос законного правительства республики. В кампании задействованы отряды народного ополчения Йемена, а также пехота, флот и авиация альянса.

По оценкам ООН, в районе Ходейды проживают по меньшей мере 600 тыс. человек. Ранее Международный комитет Красного Креста заявил об отзыве из Йемена 71 сотрудника из-за многочисленных угроз в адрес работников миссии в стране. Сотрудники гуманитарных миссий ООН продолжают работу в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн йеменцев угрожает голод.

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