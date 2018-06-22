Reuters: хуситы готовы передать порт Ходейда под управление ООН

ТАСС, 22 июня. Представители мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) готовы передать порт атакуемого аравийской коалицией йеменского города Ходейда под управление ООН. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным неназванного представителя американской администрации, США призвали Саудовскую Аравию и ОАЭ принять это предложение. Как указал в беседе с агентством источник в ООН, аравийская коалиция сказала спецпосланнику генерального секретаря по Йемену Мартину Гриффитсу, посетившему на этой неделе подконтрольную хуситам йеменскую столицу Сана и город Джидда в Саудовской Аравии, что изучит предложение. Отмечается, что этот план требует согласия всех сторон конфликта и так или иначе не повлечет за собой немедленного прекращения огня, по крайней мере на начальном этапе.

Между тем в понедельник представитель ВС мятежников Шараф Лукман заявил, что хуситы не рассматривают вопрос о передаче порта никакой из сторон, в том числе ООН.

Аравийская коалиция объявила о начале операции "Золотая победа" по освобождению города-порта Ходейда на западном побережье Йемена 14 июня. В командовании заявили, что окажут поддержку йеменской армии в ответ на запрос законного правительства республики. В кампании задействованы отряды народного ополчения Йемена, а также пехота, флот и авиация альянса.

По оценкам ООН, в районе Ходейды проживают по меньшей мере 600 тыс. человек. Ранее Международный комитет Красного Креста заявил об отзыве из Йемена 71 сотрудника из-за многочисленных угроз в адрес работников миссии в стране. Сотрудники гуманитарных миссий ООН продолжают работу в Йемене.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года аравийской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, 7 млн йеменцев угрожает голод.