AP: обвиняемая в разглашении секретов АНБ США согласилась признать свою вину

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Бывшая сотрудница выполняющей контракты для Пентагона фирмы Риэлити Ли Виннер, обвиняемая властями США в разглашении секретного доклада Агентства национальной безопасности (АНБ), согласилась пойти на сделку со следствием и признать свою вину. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press (AP).

Ранее 26-летняя Виннер заявляла о своей невиновности. Она содержится под стражей, так как суд счел, что женщина представляет угрозу национальной безопасности, и отказал в ее освобождении до начала слушаний по существу.

Как передает агентство, в четверг в рассматривающий дело суд в штате Джорджия поступили документы, в которых говорится, что Виннер намерена отказаться от своего прежнего заявления о невиновности. Представитель министерства юстиции США также подтвердил агентству, что обвиняемая согласилась признать свою вину.

Виннер являлась сотрудницей компании Pluribus International, которая выполняет заказы для минобороны США и ряда американских разведывательных ведомств. Ее арестовали 3 июня 2017 года в штате Джорджия, обвинив в передаче секретных данных средствам массовой информации. По данным американских СМИ, Виннер отправила по электронной почте сетевому изданию The Intercept секретный доклад АНБ.

Виннер грозит до 10 лет тюремного заключения, однако сделка со следствием обычно предполагает, что прокуратура в обмен на признание вины будет настаивать на более мягком приговоре.