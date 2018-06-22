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СМИ: премьер Армении примет участие в саммите НАТО в июле

Международная панорама
22 июня, 8:44 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 22, июня. /ТАСС

Источник сообщил газете "Жаманак", что официальный Ереван рассматривает Североатлантический альянс как партнерскую организацию и надежного союзника в вопросах обеспечения безопасности республики

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ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11-12 июля собирается принять участие в саммите НАТО в Брюсселе. Об этом в пятницу сообщила газета "Жаманак".

"Участие премьер-министра Армении в саммите НАТО очень важно для нашей страны. Хотя Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности [ОДКБ], официальный Ереван рассматривает НАТО как партнерскую организацию и надежного союзника в вопросах обеспечения безопасности республики", - сообщил источник издания в армянском правительстве.

Ранее Пашинян заявил, что его правительство не собирается менять внешнеполитический курс страны и остается приверженным всем заключенным международным соглашениям.

ОДКБ - международная организация по вопросам безопасности, участниками которой являются в настоящее время шесть государств: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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