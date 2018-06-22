Тысячи людей в центре Луганска ожидают оглашения приговора Украинского народного трибунала

ЛУГАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Тысячи жителей Донбасса собрались в пятницу на центральной площади Луганска, где, как ожидается, Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против граждан Украины (УНТ) огласит свой первый приговор. Здесь установлена сцена, с которой председательствующий судья УНТ Елена Шишкина зачитает вердикт.

На оглашении также будут присутствовать судьи Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко, народный обвинитель Сергей Кожемякин, народный защитник Елена Гридина и коллегия присяжных заседателей Украинского народного трибунала.

В середине марта этого года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске, объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. В рамках рассмотрения дела к ответственности были привлечены, помимо самого президента Петра Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, глава МВД Арсен Аваков, председатель Верховной рады Андрей Парубий и бывший премьер Арсений Яценюк.

Дела о преступлениях рассматривались на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права. Все статьи обвинений были разделены на шесть блоков: "Геноцид", "Блокада Донбасса", "Пропаганда войны", "Пытки. Грабежи. Разбои", "Создание незаконных вооруженных формирований" и "Использование вооруженных сил против гражданского населения".

За три месяца работы судейский состав УНТ рассмотрел более 1089 томов материалов. По итогам заседаний обвинитель УНТ потребовал пожизненного заключения для всех обвиняемых.