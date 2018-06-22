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СМИ: Польша возвращает в строй танки Т-72

Международная панорама
22 июня, 9:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Газета Rzeczpospolita отмечает, что этот приказ связан с расширением польского военного потенциала в восточной части страны

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Материал из 1 страницы
Танк Т-72

Танк Т-72

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 22 июня. Командование польской армии отказалось от планов избавиться от нескольких десятков советских танков Т-72, ранее переданных Агентству военного имущества (АВИ) для продажи за рубеж. Об этом пишет в пятницу газета Rzeczpospolita.

"Мы отвечаем на потребности вооруженных сил", - цитирует издание руководителя АВИ Кшистофа Фалковского, который подтвердил, что сделка по продаже бронированных машин "в одно из государств Северной Африки" не состоится.

Перед возвращением в бронетанковые подразделения Т-72 будут отремонтированы и модернизированы. Точное количество боевых машин газета не называет.

По данным издания, танки Т-72 войдут в состав двух новых бронетанковых бригад, формируемых в польской армии. "Приказ о возвращении в строй Т-72 связан с расширением польского военного потенциала в восточной части страны", - пишет газета.

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