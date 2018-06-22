Медведчук: закон Украины об антикоррупционном суде противоречит конституции

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Принятые Верховной радой законопроекты о Высшем антикоррупционном суде и о национальной безопасности созданы исключительно в угоду Западу и противоречат конституции страны. Такое мнение выразил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медвечук.

"Нормы принятых законов ["О национальной безопасности Украины" и "О создании Высшего антикоррупционного суда"] в корне противоречат и Конституции Украины, и национальным интересам, народные избранники выполнили волю стратегических "партнеров", обеспечив нужное количество голосов", - отметил он.

Медведчук добавил, что "соответствующие законопроекты разрабатывались по требованию западных кураторов и под их неусыпным контролем", и подчеркнул, что "мнение Запада стало для украинской власти определяющим".

По словам Медведчука, Киев должен уделять также больше внимание иным вопросам. "Если бы Киев столь же рьяно реагировал на призывы ОБСЕ, ООН и всего международного сообщества (в том числе и США) к выполнению минских соглашений, конфликт в Донбассе уже давно был бы урегулирован мирным путем, но, видимо, это не входит в планы ни "вашингтонского обкома", ни нашей прозападно настроенной власти".

Накануне Верховная рада приняла во втором чтении закон "О национальной безопасности Украины". Спикер украинского парламента Андрей Парубий, агитируя депутатов перед голосованием, прямо заявил, что этот законопроект необходимо принять до саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Брюсселе.

Кроме этого, в четверг Рада приняла закон о начале работы над созданием на Украине Высшего антикоррупционного суда. Его создание являлось одним из требований МВФ для продолжения кредитования Киева.