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МИД КНР назвал сфабрикованной информацию об ослеплении пилотов США с китайских судов

Международная панорама
22 июня, 10:48 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 22, июня. /ТАСС

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США зафиксировали более 20 случаев, когда пилотов американских военных самолетов в районе Восточно-Китайского моря пытались ослепить лазерами

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ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Информация американских СМИ о попытках "китайских рыболовецких судов" ослепить пилотов ВВС США лазерами не имеет под собой каких-либо объективных оснований и ее следует считать сфабрикованной. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Согласно китайским компетентным ведомствам, любые обвинения в сообщениях американской стороны [СМИ], направленные в адрес КНР по этому поводу, не имеют под собой объективных оснований, это чистая фабрикация", - отметил он.

Как сообщила ранее газета The Wall Street Journal, за последние месяцы США зафиксировали более 20 случаев, когда пилотов американских военных самолетов в районе Восточно-Китайского моря пытались ослепить лазерами. В публикации отмечается, что они применялись против американской авиации с рыболовецких шхун, находившихся в этом районе, а также с берега. Как утверждает газета, некоторые из указанных судов были под флагом КНР, однако "американские чиновники не подтверждают однозначно, что за инцидентами стояли китайские военные".

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