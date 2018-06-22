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На Украине оппозиция призвала почтить память погибших в Великой Отечественной войне

Международная панорама
22 июня, 10:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июня. /ТАСС

В заявлении партии отмечается, что действующая украинская власть стремится переписать историю и заставить украинский народ забыть свое героическое прошлое

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КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционный блок" призвала граждан страны не забывать историю и почтить память погибших в Великой Отечественной войне, несмотря на попытки официальных властей переписать историю. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте политической силы.

"В этот день 77 лет назад на нашу землю вторглись фашистские захватчики, принеся страдание и смерть миллионам наших соотечественников. Только ценой героических усилий и миллионных жертв украинскому народу вместе с другими нациями и народами мира удалось победить фашизм. Нынешняя украинская власть стремится переписать историю и заставить украинский народ забыть свое героическое прошлое", - сказано в заявлении.

В оппозиции отметили, что "в угоду текущей политической конъюнктуре и национал-радикальной идеологии, которую исповедует нынешняя власть, подтасовываются факты и извращаются события".

В этих условиях "Оппозиционных блок" призвал всех украинских граждан почтить память невинных жертв войны и отдать дань уважения героическим защитникам страны. "Обращаемся к украинской молодежи с призывом - не верить новым идеологам расового или национального превосходства. Не поддаваться проповедям о возможности добиться процветания за счет ущемления прав людей других национальностей. Отбросить любую мысль о допустимости насилия как способа для решения существующих в обществе проблем и противоречий", - отмечено в заявлении.

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