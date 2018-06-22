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СМИ: Индия намерена купить у США 24 противолодочных вертолета на $2 млрд

Международная панорама
22 июня, 11:27 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 22, июня. /ТАСС

ВМС страны нуждается примерно в 100 подобных машинах

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НЬЮ-ДЕЛИ, 22 июня. /ТАСС/. Правительство Индии намерено одобрить приобретение у США 24 противолодочных вертолетов Sikorsky S-70B на сумму около $2 млрд. Об этом сообщает в пятницу индийское интернет-издание Defence Aviation Post со ссылкой на неназванные источники в Минобороны Индии.

По данным издания, правительство Нарендры Моди готово одобрить такую закупку в преддверии назначенной на 6 июля встречи в Вашингтоне министров иностранных дел и министров обороны Индии и США в формате "2+2". По информации источников портала, ожидается, что решение о приобретении этих вертолетов будет официально одобрено на заседании Совета по оборонным закупкам, которое намечено на 30 июня.

При этом, как указывает издание, ВМС нуждается примерно в 100 подобных вертолетах.

Кроме того СМИ сообщает, что Нью-Дели рассматривает возможность приобретения у США партии из 12 морских патрульных самолетов P-8I.

Издание отмечает, что, по информации высокопоставленных чиновников, не исключена возможность того, что в этом году министр обороны США Джеймс Мэттис посетит Индию, чтобы обсудить возможности дальнейшего развития индийско-американского сотрудничества в области обороны.

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