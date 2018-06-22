Соглашение о приоритетах партнерства ЕС и Белоруссии подпишут в этом году

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Соглашение о приоритетах партнерства Белоруссии и Евросоюза на 2018-2020 годы будет подписано в этом году. Об этом заявил в пятницу в Минске еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан, передает корреспондент ТАСС.

"Уверен, что соглашение будет подписано уже в этом году", - сказал Хан, прибывший в Минск для участия в неформальном министерском диалоге государств "Восточного партнерства" на 2018-2020 годы.

По словам Хана, это станет основой для более интенсивного сотрудничества между Белоруссией и ЕС и укрепит экономические отношения. "Я уверен, что в ближайшем будущем мы увидим результаты нашей работы, и в этом году пройдет официальная церемония подписания этого соглашения", - сказал еврокомиссар.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что соглашение о приоритетах партнерства - это дорожная карта отношений Минска с Брюсселем до 2020 года. "Она касается всех сфер наших взаимоотношений: торгово-экономической, политической, гуманитарной. Для нас заключение приоритетов партнерства является очень важной задачей, потому что это создаст основу для конкретного взаимодействия во всех областях", - сказал Макей. Он добавил, что это также возможность и основа доступа и взаимодействия между финансовыми институтами Белоруссии и ЕС.