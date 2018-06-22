Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Соглашение о приоритетах партнерства ЕС и Белоруссии подпишут в этом году

Международная панорама
22 июня, 12:10 дата обновления: 22 июня, 12:16 UTC+3

По словам еврокомиссара Йоханнеса Хана, это станет основой для более интенсивного сотрудничества между сторонами и укрепит экономические отношения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Соглашение о приоритетах партнерства Белоруссии и Евросоюза на 2018-2020 годы будет подписано в этом году. Об этом заявил в пятницу в Минске еврокомиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан, передает корреспондент ТАСС.

"Уверен, что соглашение будет подписано уже в этом году", - сказал Хан, прибывший в Минск для участия в неформальном министерском диалоге государств "Восточного партнерства" на 2018-2020 годы.

По словам Хана, это станет основой для более интенсивного сотрудничества между Белоруссией и ЕС и укрепит экономические отношения. "Я уверен, что в ближайшем будущем мы увидим результаты нашей работы, и в этом году пройдет официальная церемония подписания этого соглашения", - сказал еврокомиссар.

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что соглашение о приоритетах партнерства - это дорожная карта отношений Минска с Брюсселем до 2020 года. "Она касается всех сфер наших взаимоотношений: торгово-экономической, политической, гуманитарной. Для нас заключение приоритетов партнерства является очень важной задачей, потому что это создаст основу для конкретного взаимодействия во всех областях", - сказал Макей. Он добавил, что это также возможность и основа доступа и взаимодействия между финансовыми институтами Белоруссии и ЕС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Белоруссия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
2
В Самаре 69-летняя женщина выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа
3
Юмашев назначен советником Путина на общественных началах
4
ВЦИОМ: рейтинг правительства РФ снизился в июне из-за роста цен на бензин
5
Делегация обеих палат Конгресса США едет в Россию
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости