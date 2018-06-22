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СМИ: спецслужбы Армении сотрудничают с ФБР для раскрытия офшорных дел

Международная панорама
22 июня, 12:12 UTC+3 ЕРЕВАН ЕРЕВАН 22, июня. /ТАСС

Газета "Жаманак" сообщает, что "в ближайшем будущем станет известно о громких задержаниях"

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ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Служба национальной безопасности (СНБ) Армении начала сотрудничать с Федеральным бюро расследований (ФБР) США для раскрытия дел о незаконном отмывании денежных средств в офшорных зонах со стороны бывших должностных лиц республики. Об этом в пятницу пишет газета "Жаманак".

"СНБ Армении и ФБР США тесно сотрудничают, чтобы раскрыть дела о незаконном отмывании денежных средств со стороны бывших высокопоставленных чиновников республики. Есть подозрения, что деньги отмывались в офшорных зонах", - рассказал изданию источник в спецслужбах Армении. По его словам, "в ближайшем будущем станет известно о громких задержаниях в рамках этого уголовного дела".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал бизнесменов и представителей бывших властей не пытаться незаконно вывозить капитал из страны.

"Для нас не составит труда вернуть эти средства из-за рубежа", - отметил глава правительства.

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Пашинян, Никол Воваевич
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