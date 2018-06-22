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Иран заявил о возможности выйти из ядерной сделки в ближайшие недели

Международная панорама
22 июня, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Заместитель министра иностранных дел страны Аббас Арагчи подчеркнул, что терпение Тегерана подходит к концу

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Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи

© AP Photo/Vahid Salemi

ТАСС, 22 июня. Иран может в ближайшие недели выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел ИРИ Аббас Арагчи.

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"Терпение Ирана подходит к концу, и он может в ближайшие недели выйти из ядерной сделки", - приводит слова Арагчи агентство Tasnim. Он также отметил, что "перспектива переговоров с европейцами остается неясной" и может "не привести к достижению общего решения для сохранения СВПД".

Тем не менее, по его словам, "Иран надеется, что Европа сможет пойти навстречу иранцам, и Тегерану не придется выходить из ядерной сделки". "Сегодня большинство иранцев не доверяют Европе, и европейцы должны постараться, чтобы заслужить доверие этих людей. Иранцы говорят, что выход США из ядерной сделки - это игра в хорошего/плохого полицейского. Причем роль доброго полицейского играет Европа", - сказал он.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.

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