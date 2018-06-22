Иран заявил о возможности выйти из ядерной сделки в ближайшие недели

ТАСС, 22 июня. Иран может в ближайшие недели выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел ИРИ Аббас Арагчи.

"Терпение Ирана подходит к концу, и он может в ближайшие недели выйти из ядерной сделки", - приводит слова Арагчи агентство Tasnim. Он также отметил, что "перспектива переговоров с европейцами остается неясной" и может "не привести к достижению общего решения для сохранения СВПД".

Тем не менее, по его словам, "Иран надеется, что Европа сможет пойти навстречу иранцам, и Тегерану не придется выходить из ядерной сделки". "Сегодня большинство иранцев не доверяют Европе, и европейцы должны постараться, чтобы заслужить доверие этих людей. Иранцы говорят, что выход США из ядерной сделки - это игра в хорошего/плохого полицейского. Причем роль доброго полицейского играет Европа", - сказал он.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из СВПД - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из сделки и продолжить соблюдать свои обязательства.