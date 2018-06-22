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Глава ЛНР прокомментировал приговор Украинского народного трибунала Порошенко

Международная панорама
22 июня, 15:20 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 22, июня. /ТАСС

Леонид Пасечник также назвал сам трибунал "мощным механизмом"

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ЛУГАНСК, 22 июня. /ТАСС/. Приговор Украинского народного трибунала (УНТ) по расследованию военных преступлений режима президента Петра Порошенко против граждан Украины, является правильным, а сам УНТ - мощным механизмом. Об этом в пятницу заявил исполняющий обязанности главы провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник после оглашения вердикта трибунала и народного схода на центральной площади Луганска.

22 июля УНТ огласил приговор Порошенко и деятелям его режима, согласно которому все восемь обвиняемых были признаны виновными в инкриминируемых им тяжких преступлениях против народа Украины и заочно приговорены к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества. В числе осужденных, помимо Порошенко, фигурируют министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

"Я согласен с приговором, разделяю мнение жителей, которые сегодня здесь собрались. Все правильно. Виновные должны понести наказание за преступления, совершенные против народа, - приводит слова Пасечника агентство Луганскинформцентр. - УНТ - это мощный механизм, мы судили преступное руководство Киева по законам Украины".

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Персоны
Аваков, Арсен Борисович Яценюк, Арсений Петрович Пасечник, Леонид Иванович Порошенко, Петр Алексеевич Полторак, Степан Тимофеевич Гройсман, Владимир Борисович Парубий, Андрей Владимирович Турчинов, Александр Валентинович
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