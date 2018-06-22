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СМИ: вооруженная оппозиция начала мобилизацию боевиков в южных районах Сирии

Международная панорама
22 июня, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Оружие для экстремистов поступает с территории Иордании

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ТАСС, 22 июня. Вооруженные группировки сирийской оппозиции объявили повышенную боеготовность и проводят мобилизацию боевиков в подконтрольных им районах на юге Сирии. Об этом сообщила в пятницу газета Al Watan.

По ее информации, с иорданской территории бандформированиям поступили дополнительные вооружения, включая противотанковые ракетные комплексы TOW американского производства. Полевые командиры утверждают, что готовятся к отражение вероятного наступления правительственных войск.

В четверг артиллерия сирийской армии нанесла удары по позициям формирований, которые срывают достижение соглашения о локальном примирении в этом регионе и обстреливают мирные населенные пункты. Войска блокировали боевиков в районах Ладжате, Хираке и Босре-эль-Харир в провинции Дераа, перекрыв их линии снабжения. Одновременно с начала июня правительственные силы преследуют в соседних провинциях Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра банды террористов, связанных с запрещенными в РФ группировками "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра".

Командование ВС республики перебросило армейские подкрепления на юг Сирии на случай возможных вооруженных провокаций со стороны боевиков. Президент Башар Асад в интервью телеканалу Al Alam 13 июня возложил на США ответственность за срыв соглашения о локальном примирении в южных районах. Он заявил, что США и Израиль "оказывают давление на боевиков с тем, чтобы не допустить мирного урегулирования и разоружения бандформирований". По словам Асада, "на юге Сирии или будет достигнуто локальное примирение, или этот регион будет освобожден силой".

Россия, Иордания и США в июле 2017 года согласовали создание зоны деэскалации в Южной Сирии, которая включает в себя три провинции: Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда. Однако незаконные вооруженные формирования с тех пор неоднократно нарушали режим перемирия и вели там боевые действия против сирийской армии.

Как заявляли ранее в МИД РФ, в последнее время наблюдаются попытки сирийской вооруженной оппозиции, а также "Джебхат ан-Нусры" и ИГ создать в этом южном регионе Сирии при поддержке США автономию, что может привести к расколу страны.

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