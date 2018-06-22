Мун Чжэ Ин считает, что выставка "Иннопром-2018" поможет расширить связи РФ и Южной Кореи

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром-2018", которая пройдет в июле в Екатеринбурге, будет содействовать расширению инновационного сотрудничества между РФ и Республикой Корея. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая в пятницу на российско-корейском бизнес-форуме.

"Сегодня правительства двух стран подпишут меморандум о взаимопонимании о создании платформы для инновационного сотрудничества. В Корее будет создан российско-корейский инновационный центр. Будет расширена деятельность центра сотрудничества в сфере науки и техники в Москве, они послужат хабом для инновационного сотрудничества между нашими странами", - отметил он.

"В этом отношении крупнейшая в России международная промышленная выставка "Иннопром", которая состоится в июле этого года, тоже послужит хорошей возможностью для расширения сотрудничества", - подчеркнул президент. По его словам, Республика Корея "будет участвовать в ней в качестве партнера и стремиться к поиску путей сотрудничества не только в обрабатывающей отрасли".

"Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор - Министерство промышленности и торговли РФ, оператор - группа компаний "Формика". Два года назад Китай был страной - партнером России на "Иннопроме", в этом году ей станет Республика Корея.