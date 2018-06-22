Чего ждать от визита делегации Конгресса США в Россию

Кто именно приедет в Россию?

По словам посла России в США, в состав американской делегации войдут как члены Палаты представителей, так и Сената. При этом ее размер пока не известен.

Достоверно известно, что в Москву и Санкт-Петербург приедут четыре сенатора-республиканца:

Ричард Шелби (от штата Алабама) — председатель комитета по ассигнованиям Сената США;

Джон Кеннеди (от Луизианы) — член пяти комитетов (в том числе по бюджету и по ассигнованиям);

Джон Хувэн (Северная Дакота) — председатель комитета по делам индейцев;

Стив Дэйнс (штат Монтана) — член нескольких комитетов, в том числе по национальной безопасности и правительственным делам.

При этом каждый из них высказывался о России и ее внешней политике в исключительно негативном ключе. Например, сенатор Шелби заявлял, что продолжит защищать "родину и союзников от российской агрессии".

А сенатор Кеннеди утверждал, что Вашингтон должен бороться с кампанией Москвы, якобы направленной на "дестабилизацию западной демократии".