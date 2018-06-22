Чего ждать от визита делегации Конгресса США в Россию

"Для меня очень важно, что они приезжают в Москву. Это очень важный сигнал", — заявил журналистам в четверг посол России в США Анатолий Антонов на фоне продолжающегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона. Помимо сенаторов и конгрессменов, в российскую столицу вскоре прибудет и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
По словам посла России в США, в состав американской делегации войдут как члены Палаты представителей, так и Сената. При этом ее размер пока не известен.
Достоверно известно, что в Москву и Санкт-Петербург приедут четыре сенатора-республиканца:
При этом каждый из них высказывался о России и ее внешней политике в исключительно негативном ключе. Например, сенатор Шелби заявлял, что продолжит защищать "родину и союзников от российской агрессии".
А сенатор Кеннеди утверждал, что Вашингтон должен бороться с кампанией Москвы, якобы направленной на "дестабилизацию западной демократии".
Анатолий Антонов пока не оглашал точных сроков поездки, однако сказал, что программа визита предусматривает посещение законодателями Москвы и Санкт-Петербурга в период с конца июня по начало июля.
Американский телеканал CNN сообщает, что визит начнется уже на следующей неделе.
"Для того чтобы узнать Россию, конечно, надо съездить и в Санкт-Петербург. Тем более что прекрасное время сейчас — белые ночи. И если им удастся посетить какой-то матч [в рамках проходящего в России чемпионата мира по футболу], я надеюсь, они поймут все "страшилки" со стороны Госдепартамента США по поводу того, что в Россию не надо ездить", — отметил посол РФ в США.
Как рассказал сенатор Кеннеди, в ходе визита он надеется на встречу с президентом Владимиром Путиным и российскими государственными деятелями, чтобы "поговорить об общих интересах и поговорить об общих проблемах".
Сенатор также добавил, что поднимет вопрос о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы 2016 года, несмотря на неоднократные опровержения со стороны России.
"Я не хочу сделать ничего такого, чтобы спровоцировать международный инцидент, но надеюсь честно поговорить об этих вещах", — заключил Кеннеди.
С учетом продолжающейся санкционной политики США, введенного в России закона о контрсанкциях и разногласий по ряду вопросов внешней политики отношения между двумя странами остаются напряженными.
При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании наладить отношения с Россией. А 21 июня официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Гарретт Марки сообщил, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибудет в Москву для проведения консультаций по возможной встрече Трампа и Путина.
Более того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности встречи Болтона с российским президентом.
Тем временем посол РФ в США заявил, что визит американских сенаторов и конгрессменов поможет им избавиться от навешиваемых в США на Россию стереотипов и даст надежду на восстановление межпарламентских связей.
Александр Мосесов