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Чего ждать от визита делегации Конгресса США в Россию

Международная панорама
22 июня, 14:55 UTC+3

В ближайшие недели законодатели из США посетят Москву и Санкт-Петербург. Один из них надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным

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© AP Photo/Susan Walsh

"Для меня очень важно, что они приезжают в Москву. Это очень важный сигнал", — заявил журналистам в четверг посол России в США Анатолий Антонов на фоне продолжающегося кризиса в отношениях Москвы и Вашингтона. Помимо сенаторов и конгрессменов, в российскую столицу вскоре прибудет и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

1
Кто именно приедет в Россию?

По словам посла России в США, в состав американской делегации войдут как члены Палаты представителей, так и Сената. При этом ее размер пока не известен.

Достоверно известно, что в Москву и Санкт-Петербург приедут четыре сенатора-республиканца:

  • Ричард Шелби (от штата Алабама) — председатель комитета по ассигнованиям Сената США;
  • Джон Кеннеди (от Луизианы) — член пяти комитетов (в том числе по бюджету и по ассигнованиям);
  • Джон Хувэн (Северная Дакота) — председатель комитета по делам индейцев;
  • Стив Дэйнс (штат Монтана) — член нескольких комитетов, в том числе по национальной безопасности и правительственным делам.

При этом каждый из них высказывался о России и ее внешней политике в исключительно негативном ключе. Например, сенатор Шелби заявлял, что продолжит защищать "родину и союзников от российской агрессии".

А сенатор Кеннеди утверждал, что Вашингтон должен бороться с кампанией Москвы, якобы направленной на "дестабилизацию западной демократии".

2
Когда состоится визит?

Анатолий Антонов пока не оглашал точных сроков поездки, однако сказал, что программа визита предусматривает посещение законодателями Москвы и Санкт-Петербурга в период с конца июня по начало июля.

Американский телеканал CNN сообщает, что визит начнется уже на следующей неделе.

3
Какова программа визита?

"Для того чтобы узнать Россию, конечно, надо съездить и в Санкт-Петербург. Тем более что прекрасное время сейчас — белые ночи. И если им удастся посетить какой-то матч [в рамках проходящего в России чемпионата мира по футболу], я надеюсь, они поймут все "страшилки" со стороны Госдепартамента США по поводу того, что в Россию не надо ездить", — отметил посол РФ в США.

Как рассказал сенатор Кеннеди, в ходе визита он надеется на встречу с президентом Владимиром Путиным и российскими государственными деятелями, чтобы "поговорить об общих интересах и поговорить об общих проблемах".

Сенатор также добавил, что поднимет вопрос о приписываемом Москве вмешательстве в американские выборы 2016 года, несмотря на неоднократные опровержения со стороны России.

"Я не хочу сделать ничего такого, чтобы спровоцировать международный инцидент, но надеюсь честно поговорить об этих вещах", — заключил Кеннеди.

4
Говорит ли это о потеплении в отношениях РФ и США?

С учетом продолжающейся санкционной политики США, введенного в России закона о контрсанкциях и разногласий по ряду вопросов внешней политики отношения между двумя странами остаются напряженными.

При этом президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о желании наладить отношения с Россией. А 21 июня официальный представитель Совета национальной безопасности (СНБ) США Гарретт Марки сообщил, что помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибудет в Москву для проведения консультаций по возможной встрече Трампа и Путина.

Более того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности встречи Болтона с российским президентом.

Тем временем посол РФ в США заявил, что визит американских сенаторов и конгрессменов поможет им избавиться от навешиваемых в США на Россию стереотипов и даст надежду на восстановление межпарламентских связей.

Александр Мосесов

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Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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