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В суде по иску Саакашвили к Порошенко заявили об утере основных доказательств прокуратуры

Международная панорама
22 июня, 13:47 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июня. /ТАСС

Основным таким доказательством была анкета - представление на гражданство

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КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Сторона обвинения в деле по иску лидера украинской партии "Движение новых сил" Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко потеряла основное доказательство - оригиналы документов о предоставлении гражданства.

Об этом стало известно в ходе заседания по делу в Кассационном административном суде Верховного суда Украины.

"По делу о лишении гражданства Саакашвили основным доказательством Банковой (администрации президента Петра Порошенко - прим. ТАСС) была анкета - представление на гражданство - фальшивая анкета с фальшивой подписью, о чем мы уже писали и предоставляли соответствующие доказательства, - заявили в пресс-службе партии Саакашвили. - Чтобы доказать это в суде, мы заставили их истребовать в Одесской Областной госадминистрации оригиналы подписей Саакашвили за все время его работы, но документов не нашлось, потеряли".

Данный факт, по мнению соратников Саакашвили, доказывает, что анкета - "дешевая подделка".

Ранее суд допросил главу и представителей Миграционной службы Украины в качестве свидетелей по делу, после чего перешел к изучению письменных доказательств. Суд также отказался удовлетворить просьбу защиты Саакашвили о личном участии Порошенко в заседании.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, а в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. Лидер "Движения новых сил" 12 февраля этого года был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Государственная пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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