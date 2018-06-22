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Гройсман допустил лишение премий сотрудников "Нафтогаза" за победу над "Газпромом"

Международная панорама
22 июня, 13:54 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июня. /ТАСС

Сумма премий составила $21 млн

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КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не поддержал решение о выделении топ-менеджерам компании "Нафтогаз Украины" премии в размере $21 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту. Об этом он сказал во время часа вопроса к правительству в парламенте в пятницу.

"Я не поддерживаю это решение. Я считаю, что оно является существенной недоработкой", - сказал Гройсман.

Он сообщил, что обратился к независимому наблюдательному совету, чтобы они пересмотрели это решение. "Мое официальное обращение у них на столе. Они этим занимаются. Правительство решений по этому поводу не принимало", - подчеркнул премьер.

Ранее стало известно, что топ-менеджеры компании "Нафтогаз Украины" уже получили $21 млн премий за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по транзитному контракту, несмотря на приостановку данного решения апелляционной инстанцией. По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, премии получили порядка 40 человек, которые были задействованы в работе над арбитражным процессом. По информации депутата Рады Сергея Шахова, менеджеры "Нафтогаза" уже получили деньги и положили их на счета в американских банках.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита на $4,63 млрд. В то же время, суд подтвердил долг "Нафтогаза" перед "Газпромом" за поставки газа в 2013-2014 годах на сумму $2 млрд. Таким образом, по результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогаза".

Между тем 13 июня Апелляционный суд округа Свеа в Швеции удовлетворил ходатайство "Газпрома" и приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года в споре о контракте на транзит газа. 18 июня, "Нафтогаз" попытался оспорить это решение.

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