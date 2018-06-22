Мун Чжэ Ин: у РФ и Южной Кореи общая цель - устойчивый мир на Корейском полуострове

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия и Южная Корея имеют общие цели по установлению устойчивого мира на Корейском полуострове, реализуют тесное взаимодействие по этому направлению. Об этом заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на переговорах с лидером России Владимиром Путиным.

"У нас с президентом Путиным общие цели по денуклеаризации Северной Кореи и установлению устойчивого мира на Корейском полуострове. Мы реализуем тесное взаимодействие по этим направлениям", - сказал он. "Выражаю искреннюю благодарность, признательность и президенту Путину, и правительству Российской Федерации за активную поддержку южнокорейской позиции в процессе урегулирования обстановки вокруг Корейского полуострова", - заявил лидер Южной Кореи.

"Я считаю Корею и Россию ключевыми партнерами сотрудничества на Корейском полуострове и евразийском материке. Мы определили и продвигаем развитие стратегического партнерства с Россией в качестве важного вектора во внешней политике и политике безопасности нашей страны", - добавил он. Президент Республики Корея также отметил, что политики России и Кореи похожи. "Если у нас "Новая северная политика", то у России есть политика по развитию Дальневосточного региона, где наши совестные интересы встречаются", - заметил Мун Чжэ Ин.