Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко назначил главой администрации Донецкой области генерала СБУ

Международная панорама
22 июня, 15:01 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июня. /ТАСС

С августа 2017 года Куць возглавлял главное управление СБУ Донецкой и Луганской областей

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу представил нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА). Им стал генерал Службы безопасности (СБУ) Александр Куць.

"Хочу с большой радостью представить вам Александра Куця <...>. Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте в составе боевых групп СБУ. Человек, который решительно идет в бой, очень известен в Донбассе, которого знают и уважают", - сообщил Порошенко во время рабочей поездки в Краматорск.

Куць, в свою очередь, поблагодарил президента за доверие и пообещал "прикладывать все усилия для того, чтобы Донецкая область развивалась как можно эффективней". "Основными приоритетами для нас остается безопасность, информационная безопасность, развитие инфраструктуры и экономики региона", - добавил новый глава ОВГА.

С августа 2017 года Куць возглавлял главное управление СБУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Ранее он занимался вопросом обмена пленных в Донбассе.

Областная военно-гражданская администрация, исполнительные учреждения которой находятся в Краматорске, была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации в марте 2015 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография советника президента РФ Валентина Юмашева
2
Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава
3
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
4
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
5
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
В Самаре 69-летняя женщина выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости