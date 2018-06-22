Порошенко назначил главой администрации Донецкой области генерала СБУ

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в пятницу представил нового главу Донецкой областной военно-гражданской администрации (ОВГА). Им стал генерал Службы безопасности (СБУ) Александр Куць.

"Хочу с большой радостью представить вам Александра Куця <...>. Александр Иванович с первых дней войны был добровольцем на фронте в составе боевых групп СБУ. Человек, который решительно идет в бой, очень известен в Донбассе, которого знают и уважают", - сообщил Порошенко во время рабочей поездки в Краматорск.

Куць, в свою очередь, поблагодарил президента за доверие и пообещал "прикладывать все усилия для того, чтобы Донецкая область развивалась как можно эффективней". "Основными приоритетами для нас остается безопасность, информационная безопасность, развитие инфраструктуры и экономики региона", - добавил новый глава ОВГА.

С августа 2017 года Куць возглавлял главное управление СБУ на подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Ранее он занимался вопросом обмена пленных в Донбассе.

Областная военно-гражданская администрация, исполнительные учреждения которой находятся в Краматорске, была реорганизована из Донецкой областной государственной администрации в марте 2015 года.