СМИ: социал-демократы ФРГ не исключают перевыборов из-за разногласий в блоке ХДС/ХСС

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) начала предварительную подготовку к сценарию, при котором в стране могут пройти досрочные выборы в Бундестаг из-за разногласий в правящей коалиции по теме миграции. Об этом сообщил в пятницу еженедельник Spiegel со ссылкой на собственные источники.

СДПГ входит в правительство наряду с Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС/ХСС). Именно в блоке ХДС/ХСС сейчас нарастает напряженность из-за противодействия нелегальной миграции.

По информации издания, генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль за последние две недели провел уже три встречи с однопартийцами, которые были посвящены подготовке к возможным досрочным выборам. На данном этапе это носит условный характер, в частности, участники заседаний обсуждали, когда в теории могли бы состояться перевыборы, и наметили для себя сроки, в которые нужно представить своих кандидатов или разработать программу.

Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер, который представляет ХСС, пригрозил канцлеру Ангеле Меркель (лидеру ХДС) в одностороннем порядке выпустить министерский указ, предписывающий полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. ХСС дал Меркель две недели на поиск решения миграционной проблемы на европейском уровне. Зеехофер предупредил главу кабмина об угрозе распада правящей коалиции в случае его увольнения из-за данных разногласий.