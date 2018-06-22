Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лидеры 16 стран ЕС 24 июня в Брюсселе примут участие в саммите по миграции

Международная панорама
22 июня, 15:11 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 22, июня. /ТАСС

В Еврокомиссии подчеркнули, что на экстренную встречу приглашены все, кто заинтересован в нахождении решения в преддверии саммита ЕС 28-29 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 16 стран Евросоюза примут участие в экстренном саммите ЕС по миграции, который пройдет 24 июня в Брюсселе. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил в пятницу представитель Еврокомиссии (ЕК).

"Сначала у нас было восемь стран в списке [участников], сейчас - 16", - сказал он.

Смотрите также

Африканский наплыв: основные тенденции миграционного кризиса в Европе

По словам представителя ЕК, письменных приглашений главам государств и правительств не было. "Приглашены все, кто заинтересован в нахождении решения в преддверии саммита ЕС 28-29 июня", - отметил представитель ЕК.

В среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о созыве в Брюсселе 24 июня неформальной встречи по теме миграции. Приглашались главы государств и правительств, заинтересованных в выработке европейских решений в преддверии планового саммита ЕС 28-29 июня в Брюсселе. В созванной Юнкером встрече, по сообщениям итальянских СМИ, примут участие лидеры Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии - тех стран, на которые приходится основная тяжесть приема, транзита и размещения мигрантов.

Бойкот саммиту объявили страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия), которые в четверг провели собственный саммит и подтвердили свою жесткую антимиграционную линию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Чехия Польша Италия Греция Австрия Бельгия Венгрия Франция Испания Болгария Германия Словакия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография советника президента РФ Валентина Юмашева
2
Эксперты: снижение рейтинга кабмина было ожидаемым после формирования его нового состава
3
Путин: Россия и впредь будет содействовать урегулированию на Корейском полуострове
4
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
5
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
6
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
7
В Самаре 69-летняя женщина выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости