Лидеры 16 стран ЕС 24 июня в Брюсселе примут участие в саммите по миграции

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 16 стран Евросоюза примут участие в экстренном саммите ЕС по миграции, который пройдет 24 июня в Брюсселе. Об этом журналистам в Брюсселе сообщил в пятницу представитель Еврокомиссии (ЕК).

"Сначала у нас было восемь стран в списке [участников], сейчас - 16", - сказал он.

По словам представителя ЕК, письменных приглашений главам государств и правительств не было. "Приглашены все, кто заинтересован в нахождении решения в преддверии саммита ЕС 28-29 июня", - отметил представитель ЕК.

В среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о созыве в Брюсселе 24 июня неформальной встречи по теме миграции. Приглашались главы государств и правительств, заинтересованных в выработке европейских решений в преддверии планового саммита ЕС 28-29 июня в Брюсселе. В созванной Юнкером встрече, по сообщениям итальянских СМИ, примут участие лидеры Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии - тех стран, на которые приходится основная тяжесть приема, транзита и размещения мигрантов.

Бойкот саммиту объявили страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия), которые в четверг провели собственный саммит и подтвердили свою жесткую антимиграционную линию.