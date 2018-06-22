СМИ: Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании

ТАСС, 22 июня. /ТАСС/. Венгерское правительство не требует от Украины безусловного отказа от ныне действующей редакции языковой нормы закона об образовании. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатская область) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и Венгрии.

"Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы. Мы старались не обсуждать, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это - наша единственная просьба", - цитирует министра издание "Европейская правда".

При этом Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст. 7 закона "Об образовании", хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии. Теперь Венгрия настаивает только на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

"Госпожа министр [образования Украины Лилия Гриневич] заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент примет закон о продлении переходного периода внедрения языковой нормы. Также мы ожидаем, чтобы была выполнена рекомендация о том, что частные школы не будут подпадать под требования этого закона ", - пояснил Сийярто.

Он отдельно подчеркнул, что во время консультаций украинская сторона гарантировала ему выполнение этих требований. "Наши коллеги пообещали, что не будет никаких препятствий этому. Мы были рады это услышать, но обещания должны быть выполнены", - отметил министр.

Правительство Украины уже утвердило законопроект о продлении переходного периода ввода ст. 7 закона "Об образовании" до 2023 года и теперь подошла очередь Верховной рады.

Противостояние из-за закона

Между Киевом и Будапештом за последний год возникли разногласия, связанные с принятием Верховной радой закона "Об образовании", норма которого о языках национальных меньшинств возмутила не только Венгрию, но и другие страны - Румынию, Молдавию, Польшу, Россию, Болгарию и Грецию. Документ, в частности, определяет, что образовательный процесс с 2020 года может строиться только на государственном языке.

Парламентская ассамблея Совета Европы в октябре прошлого года утвердила жесткую резолюцию по этому закону и признала, что он является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.

Комиссия Украина-НАТО

Венгрия одобрила проведение встречи лидеров стран НАТО и президента Украины Петра Порошенко на полях ближайшего саммита альянса, однако продолжает ветировать заседание Комиссии Украина-НАТО, сообщила также "Европейская правда".

"Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров стран НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но и все еще блокирует Комиссию Украина-НАТО", - говорится с сообщении украинского издания.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, страна "не может поддерживать сближение Украины с НАТО" до тех пор, пока Украина не учтет рекомендации Венецианской комиссии в законе "Об образовании".

При этом Сийярто сообщил, что договоренность об организации встречи лидеров альянса и Порошенко была достигнута не без участия США. "Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с [госсекретарем Майком] Помпео. Я ему рассказал, что мы не имеем ничего против того, чтобы в рамках саммита состоялось заседание по безопасности в Черном море, на которое пригласят президента Украины", - цитирует его издание, сообщая также со ссылкой на источники, что Порошенко уже получил приглашение на встречу, участвовать в которой будут представители Грузии.

23 апреля Венгрия в третий раз заблокировала заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД, выражая таким образом претензии к Киеву в связи с языковой статьей закона. 20 марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о намерении заблокировать и участие президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле.

Украинские власти 5 июня начали консультации с венгерской общиной по конфликтному вопросу.