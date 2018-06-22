Асад назвал переговоры с США в текущее время пустой тратой времени

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Переговоры США и Сирии в настоящее время будут пустой тратой времени. Об этом заявил сирийский президент Башар Асад в интервью телеканалу НТВ, фрагмент которого в пятницу распространила канцелярия сирийского лидера в своем официальном канале в Telegram.

"Переговоры с США сейчас ни к чему не приведут, это пустая трата времени. Мы не собираемся говорить с американцами лишь потому, что они американцы. Мы готовы говорить с кем угодно, с кем мы можем достигнуть результата. Мы считаем, что американская политика в будущем не изменится", - сказал Асад, отвечая на вопрос, возможна ли его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

По мнению сирийского лидера, американские президенты становятся "заложниками лоббистов, медиа и крупных корпораций". "Они (президенты) могут заявить то, что ты хочешь услышать, но сделают обратное. И ситуация становится все хуже и хуже", - добавил он.