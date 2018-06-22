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Генассамблея ООН приняла проект резолюции Молдавии по выводу военных РФ из Приднестровья

Международная панорама
22 июня, 19:00 дата обновления: 22 июня, 20:52 UTC+3

За проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались

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© Сергей Карпов/ТАСС

ООН, 22 июня. /ТАСС/. Генассамблея ООН приняла простым большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил.

За проголосовали 64 страны, против были 15, 83 воздержались. Проект резолюции был подготовлен Молдавией в соавторстве с Грузией, Канадой, Латвией, Литвой, Румынией, Украиной и Эстонией.

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Предлагаемый документ в поставляющей части предлагает Генассамблее "включить в предварительную повестку дня своей семьдесят третьей сессии пункт, озаглавленный "Полный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова". Авторы считают необходимым "настоятельно призвать Российскую Федерацию "без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова". Текст резолюции приводится из базы документов ООН

"Мы сожалеем в связи с итогами прошедшего голосования, - заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. - Излишняя политизация проблемы произошла именно в тот момент, когда наметился прогресс в переговорах между Кишиневом и Тирасполем".

Российская сторона вносила предложение перенести голосование по проекту резолюции для его более подробного обсуждения, однако оно было отклонено.

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