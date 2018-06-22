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Суд США отклонил ходатайство о снятии с Манафорта обвинений в отмывании денег

Международная панорама
22 июня, 19:10 дата обновления: 22 июня, 19:45 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

Ранее судья также распорядилась не допускать общения экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа с другими заключенными в следственном изоляторе

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ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Суд федерального округа Колумбия, на территории которого находится американская столица, отклонил в пятницу ходатайство о снятии обвинений в отмывании денег с бывшего главы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

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"Отклонить ходатайство стороны защиты" о снятии обвинений с подсудимого в отмывании денег, отмечается в постановлении судьи Эми Джексон, с которым ТАСС ознакомился в электронной базе суда.

В четверг Джексон также распорядилась не допускать общения Манафорта с другими обитателями следственного изолятора в штате Вирджиния, в который он был помещен неделю назад. Другим свои решением судья в тот же день отказала экс-помощнику Трампа в ходатайстве исключить из дела документы, изъятые следователями из складского помещения, арендованного одним из сотрудников Манафорта.

Экс-помощник с момента предъявления ему 30 октября прошлого года обвинений в рамках расследования, проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером в связи с приписываемым России вмешательством в выборы в США 2016 года, находился под домашним арестом в ожидании суда, который должен начаться 17 сентября. Однако Джексон 15 июня решила поместить экс-помощника Трампа под стражу, пойдя навстречу Мюллеру, утверждающему, что у него есть доказательства попыток Манафорта оказать влияние на потенциальных свидетелей по своему делу.

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