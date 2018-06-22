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Пентагон: РФ и КНР смогут в обозримой перспективе поражать спутники США на всех орбитах

Международная панорама
22 июня, 19:16 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

По данным оборонного ведомства, Москва и Пекин вкладывают "невероятные суммы" в создание потенциала, "единственной целью которого является нивелирование преимуществ США в космосе"

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ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России и Народно-освободительная армия Китая будут в состоянии поражать американские спутники на всех орбитах уже в обозримой перспективе. С таким прогнозом выступил в пятницу глава Стратегического командования (STRATCOM) ВС США генерал Джон Хайтен.

Он выступил в одном из подкомитетов комитета по делам ВС в Палате представителей Конгресса США на слушаниях, посвященных необходимости решения проблемы борьбы с космическим мусором.

"Россия и Китай продолжают укреплять свои военные космические способности, разрабатывать средства противокосмической обороны, чтобы ограничить и закрыть США доступ к космическим системам, которые критически важны в современных боевых действиях. Мы ожидаем, что российские и китайские противокосмические системы будут способны создавать угрозу американским спутникам каждого орбитального режима в обозримом будущем", - говорится в тексте вступительного слова Хайтена, подготовленного к слушаниям.

Отвечая на вопросы законодателей, военачальник утверждал, что "и Китай, и Россия вкладывают невероятные суммы... в создание потенциала, единственной целью которого является нивелирование преимуществ США в космосе". "Они создают средства наземного, космического базирования, различные технологии, о которых я (публично) говорить на этих слушаниях не могу. (В это) вкладываются огромные ресурсы с единственной целью... компенсировать преимущество США в космосе", - повторил командующий STRATCOM. "Я должен рассматривать этот потенциал как подлинную угрозу, - сказал Хайтен. - Это означает, что я должен вырабатывать ответные меры на эти угрозы".

"В определенных сферах они инвестируют больше, чем мы", - считает генерал. Он отказался вдаваться в подробности.

При этом Хайтен заявил, что на данном этапе военный космический потенциал России и КНР не представляет собой острую угрозу США. "Наш потенциал столь огромен и мощен, что имеющиеся у них средства в действительности на сегодняшний день воздействовать на нас не могут. Но нам придется гарантировать, что через 10-20 лет ситуация будет оставаться такой же. Вызов заключается в этом", - отметил генерал.

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