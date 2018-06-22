Верховный комиссар ООН призвал ЕС к согласованной миграционной политике

ЖЕНЕВА, 22 июня. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал Евросоюз выработать согласованную политику на предстоящем 24 июня в Брюсселе экстренном саммите по вопросам миграции. В распространенном в пятницу в Женеве заявлении он обратил внимание на проявляющуюся в ряде государств тенденцию к принятию односторонних ограничительных мер в отношении приема беженцев.

"Сегодня я призываю европейские страны использовать эту возможность для нахождения нового, единого подхода", - отметил Гранди. Этот подход, подчеркнул он, должен стать ответом на испытываемую всеми государствами потребность в проведении миграционной политики, отвечающей европейским и международным стандартам, выработанным после Второй мировой войны.

Верховный комиссар подчеркнул, что по прошествии трех лет после миграционного кризиса в Европе, его последствия все еще проявляются "на политическом уровне и в тенденции к ограничительным односторонним подходам" со стороны некоторых государств.

По его словам, "согласованности и единства" по вопросу приема беженцев у европейских стран не было "слишком долго". В этой связи Гранди напомнил инцидент с судном Aquarius со спасенными в Средиземном море беженцами на борту, которое в течение нескольких дней не получало разрешения причалить в портах стран ЕС. "Такое не должно больше повториться", - констатировал верховный комиссар ООН.

Главы государств и правительств 16 стран Евросоюза примут участие в экстренном саммите ЕС по миграции, который пройдет 24 июня в Брюсселе. В этой встрече, по сообщениям итальянских СМИ, примут участие лидеры Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии - тех стран, на которые приходится основная тяжесть приема, транзита и размещения мигрантов. Бойкот ей объявили страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия), которые в четверг провели собственный саммит и подтвердили свою жесткую антимиграционную линию.