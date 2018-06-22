Великобритания надеется, что РФ будет сотрудничать с ОЗХО по химатаке в Думе

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Официальный Лондон рассчитывает на то, что Москва будет конструктивно взаимодействовать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследовании инцидента в сирийском городе Дума. Об этом в пятницу заявил британский МИД, выступив с комментариями по поводу состоявшегося ранее в пятницу брифинга МИД и Минобороны России по расследованию инцидентов с применением химоружия в Сирии.

"Мы надеемся, что Россия будет конструктивно сотрудничать с ОЗХО в расследовании того, что произошло в Думе, а не нарушать и подрывать [данное расследование]. У России есть право представлять любые относящиеся к данному делу доказательства в ОЗХО для независимого анализа. Важно, чтобы все страны конструктивно взаимодействовали друг с другом, чтобы обеспечить соблюдение Конвенции о запрещении химического оружия", - сказано в заявлении Форин оффиса.

По утверждению внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, на состоявшемся ранее в пятницу брифинге МИД и Минобороны России по расследованию инцидентов с применением химоружия в Сирии была высказана "необоснованная критика в адрес независимых и объективных расследований ОЗХО в Сирии". "Хорошо известно, что сирийский режим имеет давнюю историю использования химического оружия против собственного народа. Объединенный следственный механизм ОЗХО-ООН был создан Советом Безопасности ООН в 2015 году для возложения ответственности за химические атаки в Сирии. Россия согласилась с методами работы и ведения следствия Объединенного следственного механизма", - отмечает в своем в заявлении британский МИД.

Там также напомнили, что данная следственная структура в четырех отдельных случаях подтвердила использование Дамаском на территории Сирии химического оружия. "Несмотря на убедительные доказательства, международное сообщество оказалось неспособно отреагировать [на это] из-за неоднократного использования Россией права вето в СБ ООН. Значительный объем информации свидетельствует о том, что сирийский режим также несет ответственность за нападение с применением химического оружия в Думе. Независимый доклад ОЗХО будет скоро опубликован", - говорится в заявлении МИД Великобритании.

Позиция России в отношении инцидента в Думе

Как заявил в пятницу на совместном брифинге МИД и Минобороны России начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов, Россия опасается, что западное расследование апрельского инцидента в сирийской Думе завершится очередным обвинительным докладом в отношении Сирии с предъявлением псевдодоказательств. Он напомнил, что "Белые каски" с подачи своих западных покровителей повторили ранее отработанный в 2017 году в Хан-Шейхуне сценарий и провели очередное представление с отравлением химическими веществами 7 апреля 2018 года в Думе, и российские специалисты, проведя тщательный анализ всей информации о данном инциденте, пришли к выводу, что имеет место очередная инсценировка применения химического оружия.

Как отметил генерал, было установлено, что в двух квартирах в Думе обнаружены газовые баллоны, якобы сброшенные с вертолета правительственными войсками. Однако на баллонах отсутствует деформация и они сохранили герметичность, что не могло произойти при их падении с высоты 2000 м.

"Удивительным образом после так называемого удара более чем стокилограммового баллона в маленькой комнате нетронутыми остались мелкая посуда и предметы интерьера, кровать, на которую якобы упал баллон, также практически цела. Баллон явно занесли с улицы, на что указывают сколы и следы волочения на полу", - отметил Кириллов. При этом раненых и погибших нет, как нет и свидетелей факта применения отравляющего вещества.

Он также отметил, что баллоны с места происшествия в Думе, в нарушение процедур ОЗХО были опечатаны только через полтора месяца, после повторного приезда инспекции. "Каких же результатов мы можем ожидать от миссии ОЗХО при расследовании данного инцидента, который уже привел к массированному ракетному удару, проведенному группировкой США, Великобритании и Франции по территории суверенного государства в нарушении международных правовых механизмов", - добавил Кириллов.