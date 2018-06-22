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Лондон призвал Москву обеспечить соблюдение Дамаском перемирия в зоне деэскалации в Сирии

Международная панорама
22 июня, 23:33 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 22, июня. /ТАСС

В МИД Британии выразили обеспокоенность сообщениями о якобы "воздушных и артиллерийских атаках режима Башара Асада по зоне деэскалации" на юго-западе Сирии

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ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Великобритания призвала Россию обеспечить соблюдение сирийскими властями режима прекращения огня в районе деэскалации на юго-западе Сирии. Об этом заявил в пятницу заместитель главы МИД Соединенного Королевства по делам Ближнего Востока Алистер Берт.

Выразив обеспокоенность Лондона сообщениями о "воздушных и артиллерийских атаках режима [президента Сирии Башара] Асада по зоне деэскалации", что привело "к гибели мирных жителей и перемещениям населения", Берт сказал: "Военное наступление режима в этой зоне будет представлять собой вопиющее нарушение режима прекращения огня и соглашения о деэскалации, достигнутого Россией, Соединенными Штатами и Иорданией в минувшем ноябре и поддержанного Великобританией. Мы настоятельно призываем Россию выполнять свои обязательства по данному соглашению и обеспечить, чтобы сирийский режим соблюдал режим прекращения огня. Неспособность сделать это подорвет региональную стабильность и создаст угрозу гуманитарного кризиса".

Как ранее сообщил ТАСС представитель пресс-службы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, одна из бригад так называемой Сирийской свободной армии дислоцированная в граничащем с Иорданией районе Эт-Танф, и советники из возглавляемой США международной антитеррористической коалиции были атакованы неопознанными вооруженными формированиями 21 июня в зоне деэскалации на юго-востоке Сирии. Как подчеркнули в пресс-службе, советники из коалиции и их союзники "вели ответный огонь" и "попытались прервать бой", после чего неустановленные силы прекратили огонь. Также было заявлено, что со стороны коалиции и их партнеров потерь нет.

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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