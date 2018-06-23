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Генсек НАТО: саммит в июле может дать старт переговорам по вступлению Македонии в альянс

Международная панорама
23 июня, 0:34 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 23, июня. /ТАСС

Йенс Столтенберг отметил, что Македония может стать полноправным членом НАТО после урегулирования конфликта с Афинами о названии страны

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БРЮССЕЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Брюсселе 11-12 июля могут дать старт переговорам по вступлению Македонии в альянс. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

"Можно ожидать, что саммит НАТО озвучит приглашение Македонии начать переговоры о присоединении к НАТО. Впоследствии, если соглашение [об урегулировании конфликта о названии страны] между Афинами и Скопье будет утверждено, мы сможем пригласить страну стать полноправным членом НАТО", - сказал он.

17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении двадцати пяти лет. Афины стремились добиться изменения названия соседней страны, которое совпадает с названием одной из провинций Греции, что по мнению греческого руководства может стать поводом для будущих территориальных претензий. На протяжении всего этого времени Греция блокировала процесс вступления Македонии в Евросоюз и НАТО.

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Персоны
Мишель, Шарль Столтенберг, Йенс
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