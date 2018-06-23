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Агентство Bloomberg удалило из публикации карту с Крымом по просьбе Украины

Международная панорама
23 июня, 2:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

Ранее украинское посольство в США потребовало от агентства сделать Крым на карте тем цветом, которым обозначена Украина

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Вид на Крымский мост через Керченский пролив со стороны Керчи

Вид на Крымский мост через Керченский пролив со стороны Керчи

© Сергей Мальгавко/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Агентство Bloomberg в пятницу удалило из материала о влиянии предстоящих выборов в ряде стран карту с изображением Крыма по просьбе посольства Украины в США. Об этом свидетельствует внесенная в указанный материал правка, суть которой состоит в "удалении карты с ошибками". Статья была опубликована на сайте агентства в четверг.

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В пятницу украинское посольство в Вашингтоне выразило в Twitter недовольство в связи с публикацией Bloomberg карты, на которой, в частности, был изображен Крым. Украинские дипломаты обратили внимание на то, что полуостров не был окрашен в желтый цвет, как и вся Украина наряду с государствами, где в 2019 году состоятся выборы, Крым на карте был "нейтральным", серого цвета. Территория Россия была представлена в темно-сером тоне, который означал, что выборы в стране уже прошли. Посольство призвало агентство "исправить карту" и закрасить Крым желтым цветом, как и Украину. В указанной правке материала Bloomberg не упоминает о призыве украинской стороны.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя решили провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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