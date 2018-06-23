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Сенатор США заявил, что хотел бы оценить ситуацию в России и встретиться с Путиным

Международная панорама
23 июня, 4:22 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

Сенатор Джон Кеннеди отметил, что в рамках предстоящего визита в РФ американские законодатели уделят основное внимание вопросам дипломатии

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Американский сенатор-республиканец Джон Кеннеди (от штата Луизиана) во время предстоящей поездки в Россию рассчитывает посмотреть, какова ситуация в стране, а также встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом законодатель сообщил в интервью телеканалу CNN.

"Я надеюсь, нам удастся встретиться с Путиным", - сказал Кеннеди. "Я хочу иметь возможность встретиться с правительственными чиновниками, попытаться установить какое- то взаимопонимание, поговорить об общих интересах, об общих проблемах", - отметил сенатор.

Кеннеди также подчеркнул, что ему было бы интересно самому оценить состояние российской экономики. "Некоторые говорят, что она терпит крах, - пояснил он. - По словам других, с ростом цен на нефть ее состояние значительно улучшилось".

"Некоторые говорят, что они [российская сторона] тратят все деньги на Сирию и оружие, а люди умирают от голода. По словам других, это неправда. Так что я не знаю", - отметил сенатор.

Кеннеди добавил, что во время предстоящего визита в РФ законодатели уделят основное внимание вопросам дипломатии. По его мнению, имеются "сферы общих интересов" для США и РФ. Сенатор отметил, что надеется "установить взаимопонимание между Конгрессом США и администрацией Путина".

Сенатор сообщил, что, в частности, обсудит в РФ и тему приписываемого Москве вмешательства в американские выборы. "Я не хочу делать чего-то такого, что приведет к международному инциденту, но верю в то, что говорить о таких вещах нужно откровенно", - пояснил он.

Встречи высокого уровня

Сенатор-республиканец Ричард Шелби (от штата Алабама), который также едет в Россию, рассказал в интервью CNN, что планируются "встречи высокого уровня". С кем именно, он не уточнил. "Мы полагаем, что нам будет полезно поговорить", - добавил законодатель.

По словам Шелби и Кеннеди, наряду с ними РФ также собираются посетить на следующей неделе сенаторы-республиканцы Джон Хувэн (от штата Северная Дакота) и Стивен Дэйнс. По словам Шелби и Кеннеди, законодатели поедут в США по приглашению американского посла в РФ Джона Хантсмана.

В четверг посол России в США Анатолий Антонов заявил, что в ближайшие дни визит в Россию совершит делегация Конгресса США, в которую войдут члены Сената и Палаты представителей. По словам дипломата, программа визита предусматривает посещение американскими законодателями Москвы и Санкт-Петербурга в период с конца июня по начало июля.

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Персоны
Хантсман, Джон Антонов, Анатолий Иванович Путин, Владимир Владимирович
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