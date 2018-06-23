Генсек ООН призвал к немедленному прекращению военной эскалации на юго-западе Сирии

ТАСС, 23 июня. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш призвал все стороны немедленно прекратить военную эскалацию на юго-западе Сирии. Об этом говорится в пятницу в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Он [Гутерриш] призывает к немедленному прекращению военной эскалации и настоятельно просит все заинтересованные стороны соблюдать свои обязательства согласно международному праву и международному гуманитарному праву, включая защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении на сайте ООН.

Гутерриш подчеркнул свою крайнюю обеспокоенность недавней эскалацией ситуации в Сирии. В заявлении отмечается, что наземные наступления и воздушные бомбардировки привели к тому, что тысячам мирных жителей пришлось покинуть свои дома и направиться к иорданской границе. Напомнив о мерах по деэскалации и договоренностях о прекращении огня, которые помогли в некоторой степени стабилизировать ситуацию на юго-западе Сирии в течение прошлого года, генсек еще раз призвал стороны к сдержанности и соблюдению ранее достигнутых договоренностей.

В четверг Госдепартамент заявил, что Вашингтон глубоко обеспокоен сообщениями о повышении активности ВС Сирии в пределах зоны деэскалации на юго-западе Сирии. Там предупредили Москву и Дамаск о "серьезных последствиях" нарушения сирийскими властями прекращения огня в обозначенном регионе.

Как ранее сообщил ТАСС представитель пресс-службы возглавляемой США международной антитеррористической коалиции, одна из бригад так называемой Сирийской свободной армии - "Магавир ас-Саура", дислоцированная в граничащем с Иорданией районе Эт-Танф, и советники из возглавляемой США международной антитеррористической коалиции были атакованы неопознанными вооруженными формированиями 21 июня в зоне деэскалации на юго-востоке Сирии. Как подчеркнули в пресс-службе, советники из коалиции и их союзники "вели ответный огонь" и "попытались прервать бой", после чего неустановленные силы прекратили огонь. Также было заявлено, что со стороны коалиции и их партнеров потерь нет.

Договоренность о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии была достигнута в Гамбурге 7 июля 2017 года. В соответствии с ней перемирие в провинциях Дераа, Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда вступило в силу с 9 июля 2017 года.