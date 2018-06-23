Премьер Молдавии заявил, что резолюция ООН по Приднестровью не направлена против России

КИШИНЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Принятая Генеральной Ассамблеей ООН резолюция Молдавии, призывающая к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил, не направлена против России и не затрагивает ее миротворцев. Такое мнение выразил в субботу на брифинге премьер Молдавии Павел Филип.

"Эта резолюция направлена не против России, а в защиту Молдавии. Мы настаиваем на полном и безоговорочном выводе Оперативной группы российских войск [ОГРВ], потому что они незаконно находятся на территории Республики Молдова. Документ ни в коей мере не затрагивает российские миротворческие силы, размещенные в стране на основании молдавско-российского договора 1992 года, хотя мы считаем, что военная миротворческая миссия должна быть заменена на международную гражданскую миссию", - сказал Филип. Он отметил, что принятие этой резолюции не означает немедленного вывода российских войск.

"Для нас важно, что эта тема снова попала на стол международного сообщества, и мы не остановимся. Резолюция гарантирует, что эта тема будет в расписании ООН до тех пор, пока последний российский солдат не покинет территорию Республики Молдова", - добавил глава кабинета.

Со своей стороны президент Молдавии Игорь Додон расценил решение правительства инициировать голосование в ООН как "очередной антироссийский демарш".

Против инициативы правительства Молдавии высказался лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, который считает, что вывод российских военных - "прямой путь к возобновлению вооруженного конфликта". В Тирасполе считают ОГРВ частью функционирования единого механизма миротворческой операции, которая участвует в ротации миротворческих батальонов в Приднестровье и охраняет склады с вооружениями.