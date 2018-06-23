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ЛНР предоставила удерживаемым украинским военным возможность связаться с родными

Международная панорама
23 июня, 12:35 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 23, июня. /ТАСС

Украинские военнослужащие Юрий Евтушок и Яков Веремейчик смогли сделать по два звонка своим женам и братьям

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ЛУГАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Власти провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) предоставили удерживаемым в Луганске бойцам подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) пообщаться с близкими по телефону. Об этом в субботу сообщила представитель республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену пленными ЛНР Ольга Кобцева.

"Данную возможность мы предоставляем по причине того, что украинское правительство скрывает истинную картину происходящего на линии соприкосновения и истинную картину вообще по всей этой операции, которую они затеяли против жителей Донбасса, - приводит ее слова агентство Луганскинформцентр. - Это у нас уже наработанная практика. После того, как мы предоставляем удерживаемым лицам возможность общения по телефону с родственниками, они [родственники] узнают правду о том, где находятся их близкие люди".

Кобцева подчеркнула, что находящиеся в украинском плену жители Донбасса не имеют возможности связываться со своими близкими по телефону. "Со своей стороны мы в очередной раз подчеркиваем свою готовность. Мы готовы к проведению обмена удерживаемых лиц, о чем мы сообщили в письменном виде в преддверии заседания гуманитарной подгруппы [Контактной группы], которая состоится 27 числа [июня], и надеемся на ответный шаг", - заявила она.

Украинские военнослужащие Юрий Евтушок и Яков Веремейчик смогли сделать по два звонка и поговорить со своими женами и братьями, один из которых находится в Польше. Они сообщили, что их родные в настоящее время борются за то, чтобы с них на Украине сняли обвинения в дезертирстве. Кроме того, Веремейчик рассказал, что вместе с Евтушком они содержатся в Луганске в нормальных условиях и их здоровью ничто не угрожает. Оба киевских силовика надеются, что украинское руководство перестанет считать их дезертирами и вернет домой.

Народная милиция ЛНР 26 мая задержала двух военнослужащих 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Юрий Евтушок и Яков Веремейчик пытались перейти через "серую зону".

27 декабря 2017 года состоялся крупнейший с момента начала конфликта обмен пленными. Киев передал тогда провозглашенным республикам Донбасса 233 пленных и получил 73 человека. Представители сторон тогда подчеркнули, что освобождение пленных не завершено и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году этот процесс был продолжен.

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