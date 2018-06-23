Климкин: Киев начал диалог с венгерской общиной, но закон об образовании менять не намерен

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Украина, несмотря на жесткую реакцию соседних государств и международных организаций, не изменит языковую норму в законе об образовании, но готова вести переговоры о практике его применения в местах проживания этнических общин. Об этом в субботу сообщил журналистам глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя состоявшиеся в пятницу переговоры с представителями Венгрии.

"Фактически переписать статью семь (о языке обучения - прим. ТАСС) закона [об образовании] - это до свидания", - заявил он о возможности внесения поправок в документ. Министр сказал, что на переговорах глав МИД и минобразования Украины и Венгрии, которые прошли в пятницу в Нижнем Солотвине Закарпатской области, шла речь не о смягчении закона, "а о его реализации". При этом Климкин попытался заверить, что "этот закон призван помочь общинам", но признал наличие вопросов, которые "нужно решать". "Сейчас мы говорим о практических вопросах - сколько часов, какие предметы", - уточнил он.

"Мы договорились о следующем раунде консультаций между минобразования Украины и венгерской общиной в начале июля", - проинформировал он.

Президент Украины Петр Порошенко 25 сентября 2017 года утвердил поправки в закон "Об образовании", которые предусматривают, что с 2018 года классы с преподаванием предметов на "языках национальных меньшинств" останутся только в начальной школе, обучение же в средней школе и в высших учебных заведениях будет проходить исключительно на украинском языке. Протест в связи с этими действиями выразили Румыния, Болгария, Венгрия, Греция, Молдавия, Польша, Россия и другие страны.

Парламентская ассамблея Совета Европы в октябре прошлого года утвердила жесткую резолюцию по этому закону и признала, что он является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке. Венгрия 23 апреля в третий раз заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД, выражая таким образом претензии к Киеву в связи с языковой статьей закона.