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Al Jazeera: не менее 80 человек пострадали в результате взрыва в Эфиопии

Международная панорама
23 июня, 13:48 UTC+3 КАИР КАИР 23, июня. /ТАСС

Сообщается, что один из участников митинга в поддержку нового премьера бросил гранату в сторону трибуны, на которой находился новый глава кабинета страны

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КАИР, 23 июня. /ТАСС/. Более 80 человек пострадали в результате взрыва, произошедшего в субботу во время митинга в поддержку нового премьера Эфиопии Абия Ахмеда, который проходил в Адис-Абебе. Такие данные привел телеканал Al Jazeera, цитируя заявление канцелярии главы эфиопского кабинета министров.

"При взрыве на митинге в поддержку премьер-министра пострадали 83 человека", - отмечается в заявлении. Информации о возможных жертвах не приводится. Ранее сообщалось, что в результате атаки "погибло несколько человек".

По имеющейся информации, один из участников митинга бросил гранату в сторону трибуны, на которой находился новый глава кабинета Эфиопии. Взрыв произошел спустя несколько минут после того, как Абий Ахмед завершил свое выступление перед собравшимися на площади людьми.

Премьер-министр Эфиопии не пострадал, он был уведен с трибуны в сопровождении личной охраны. По словам самого Абия Ахмеда, "атаку совершили представители сил, выступающих против объединенной Эфиопии".

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